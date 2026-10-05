Кредитор заявил претензии на 1 млрд рублей в деле о банкротстве «Ставрополь Авто-Транс»

Факторинговая компания «Рови Факторинг Плюс» заявила о включении в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Ставрополь Авто-Транс» задолженности в размере 1,13 млрд рублей. Сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Основанием для претензий стали два договора факторингового обслуживания, заключенные в 2023 и 2024 годах, а также договор поручительства от октября 2023 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ставрополь Авто-Транс» зарегистрировано в 2014 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Учредитель — Павел Горбунов. Выручка предприятия за 2025 год — 3 млрд рублей, убыток — 596 млн рублей. ООО «Рови Факторинг Плюс» зарегистрировано в 2017 году в Москве. Основной вид деятельности — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. рублей. Головная компания МКПАО «Т-Технологии». Выручка предприятия за 2025 год — 7,9 млрд рублей, прибыль — 307,6 млн рублей.

Производство по делу о несостоятельности перевозчика возбуждено в августе. Арбитражный суд Ставропольского края 19 августа ввел процедуру наблюдения. Временным управляющим утвержден Александр Бервинов, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий"».

Также компания требует возмещения расходов по оплате государственной пошлины за подачу заявления в размере 3 млн рублей. Эти расходы будут учитываться отдельно и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы долга и причитающихся процентов.

Следующим этапом станет формирование полного реестра требований. По истечении установленного законом срока (30 дней с даты публикации о введении наблюдения) временный управляющий проведет анализ финансового состояния должника. На основании размера подтвержденной задолженности и выводов о невозможности ее погашения «Ставрополь Авто-Транс» с высокой долей вероятности перейдет из стадии наблюдения в конкурсное производство, что будет означать окончательную ликвидацию бизнеса. На данный момент руководство компании и другие кредиторы сохраняют право оспорить размер требований «РОВИ Факторинг Плюс» в рамках обособленного спора.

Тат Гаспарян