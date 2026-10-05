Организатора митинга в Ижевске Морозова отправили в СИЗО по делу о наркотиках

Организатора митинга против фальсификаций на выборах, 27-летнего активиста из Ижевска Дмитрия Морозова отправили на два месяца в СИЗО по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Об этом из зала суда передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Морозов, Telegram Фото: Дмитрий Морозов, Telegram

Такое решение принял Первомайский райсуд Ижевска. Заседание началось в 16:00. Сторона обвинения считает, что господин Морозов хранил у себя дома 1,38* г мефедрона в темном свертке (синтетический наркотик). Среди прочего, прокурор заявила, что есть информация о причастности Дмитрия Морозова к деятельности украинского вооруженного формирования. Подробности не озвучивались.

Сторона защиты отвергает обвинения. Адвокат просил назначить обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как писал «Ъ-Удмуртия», Дмитрия Морозова задержали вечером 2 октября. По словам его девушки Дарьи Багиной, на следующий день в квартире у родителей Морозова сотрудники ФСБ провели обыск и изъяли компьютерную технику. «Силовики утверждают, что якобы нашли в шкафчике в его комнате наркотики»,— написала она. В региональном управлении ФСБ ситуацию «Ъ-Удмуртия» не прокомментировали.

По словам Дарьи Багиной, после задержания к обвиняемому не допускали защитника и не позволяли связаться с родственниками. В связи с этим адвокат господина Морозова направил жалобу в прокуратуру и уполномоченному по правам человека. Вечером 4 октября девушка сообщила, что защитник смог попасть к Дмитрию Морозову.

В начале октября господин Морозов организовывал митинг за честные выборы в столице Удмуртии. 22 сентября в администрацию города поступило уведомление о проведении публичного мероприятия, целью которого было заявлено «выражение общественного мнения в поддержку честных выборов и против фальсификации». Отказ пришел через два дня. В муниципалитете невозможность провести мероприятие объяснили аварийным состоянием Монумента дружбы народов «Навеки с Россией»: в частности, крепления букв находятся в аварийном состоянии. 1 октября Октябрьский райсуд Ижевска обязал мэрию повторно рассмотреть уведомление о проведении демонстрации, поскольку в ответе муниципалитета не были предложены альтернативные площадки для мероприятия. На заседание пришло около 30 человек.

Дмитрий Морозов — активист из Ижевска. Ему 27 лет. В прошлом он состоял в левом оппозиционном Российском социалистическом движении (РСД самораспустилось после внесения в реестр иноагентов в мае 2024 года). Известно о задержании Дмитрия Морозова в январе 2021 года. Себя активист называет демократическим социалистом.

*уточнен вес наркотика по материалам дела — 1,38 г вместо указанных ранее 0,38.