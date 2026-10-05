Ставрополье вошло в тройку регионов с наибольшим дефицитом учителей

В сентябре 2026 года российские школы разместили около 19,5 тыс. вакансий для педагогов, из них 11,5 тыс. — для учителей-предметников. По числу объявлений о поиске сотрудников Ставропольский край занял третье место среди регионов: работодатели искали 357 учителей. Больше вакансий открыли школы Краснодарского края — 385 и Свердловской области — 371. Эти данные приводит исследование Т—Ж, на которое ссылается «Газета.Ru».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Самый высокий спрос пришёлся на учителей математики: исследователи насчитали 2 749 объявлений, или 23,9% от общего числа вакансий для предметников. На преподавателей русского языка и литературы пришлось 1 657 вакансий (14,4%), физики — 1 150 (10%), иностранных языков — 1 105 (9,6%). Школы также искали учителей начальных классов и информатики. Реже всего требовались преподаватели изобразительного искусства и черчения — 63 вакансии, а также языков народов России — 38.

Ещё 41% от общего числа объявлений относился к специалистам, которые не ведут школьные предметы: педагогам дополнительного образования, психологам, логопедам, дефектологам и социальным педагогам. По оценке авторов исследования, штат таких работников укомплектован на 85,6–94,6%, тогда как учителями-предметниками школы обеспечены на 97%.

Число объявлений показывает, сколько педагогов искали работодатели в момент сбора данных, но само по себе не означает, что в школах столько же незаполненных штатных ставок. В частности, министерство образования Ставропольского края сообщило, что кадровая потребность региона на 2026/2027 учебный год составляет менее 2%. Ведомство объяснило ее открытием новых и модернизацией действующих школ, плановой ротацией и естественным обновлением педагогических коллективов. При этом министерство назвало наиболее востребованными в крае математиков, учителей русского языка и литературы, начальных классов, иностранных языков и физики. Средняя зарплата школьного учителя в государственных и муниципальных учреждениях края составила 47,3 тыс. руб., на одного педагога приходится в среднем 19 учеников, а учебная нагрузка достигает 29 часов в неделю — 1,61 ставки.

Кадровый вопрос сопровождается спорами об оплате труда. В июле министр образования края Мария Смагина сообщила, что запланированную на лето индексацию зарплат перенесли на осень из-за бюджетных ограничений. Ранее регион анонсировал повышение на 10% в январе и ещё на 10% в июле. О переносе индексации сообщал «Коммерсантъ-Кавказ».

Станислав Маслаков