КСИР развернул танкер при попытке пройти через Ормузский пролив
Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил танкер, проходивший через Ормузский пролив. Под угрозой обстрела от танкера потребовали развернуться, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Судно подчинилось приказу.
Инцидент произошел сегодня в 11 морских милях (более 20 км) к северу от оманского города Эль-Хасаб, уточняется в пресс-релизе UKMTO. По его данным, местные власти начали расследование. Судам рекомендуют «соблюдать осторожность при прохождении данного района» и уведомлять UKMTO о «любой подозрительной активности».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале июля после срыва мирного соглашения Ирана и США. Стороны возобновили удары по объектам друг друга. США ввели морскую блокаду иранских портов, а Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. В сентябре КСИР атаковал танкер под флагом Того, который пытался незаконно пройти через пролив.
Принудительный разворот переводит проход через Ормузский пролив из навигационной процедуры в вопрос оценки угрозы: судно может не продолжить маршрут даже без физического перекрытия водного пути. Для фактического ограничения движения достаточно сохранять угрозу, поскольку судовладельцы и страховые компании не готовы принимать такой риск.
В апреле 2026 года после предупреждения Ирана около 20 судов, ожидавших прохода, развернулись; Корпус стражей исламской революции при этом заявлял, что нарушители будут атакованы. В марте 2026 года несколько крупных логистических, контейнерных и танкерных компаний приостановили движение через пролив, поэтому повторение подобных эпизодов создает для перевозчиков не только задержки, но и необходимость временно отказываться от маршрута.