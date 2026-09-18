На атакованном танкере в Ормузском проливе произошел пожар

Танкер попал под удар снаряда и загорелся в Ормузском проливе. Об этом сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Ведомство не указало название танкера и под каким флагом он шел. Экипаж судна находится в безопасности, UKMTO уточняет влияние инцидента на окружающую среду. Организация сообщала ночью об атаке еще на один танкер в 16 морских милях к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) оповестил в ночь на 18 сентября об ударе по танкеру Trend, который шел под флагом Того через Ормузский пролив. В результате атаки судно загорелось. Иранские военные заявили, что армия США «подстрекала» экипаж судна к попытке пройти через пролив.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале июля после срыва мирного соглашения Ирана и США. Стороны возобновили удары по объектам друг друга. США ввели морскую блокаду иранских портов, а Иран объявил о закрытии Ормузского пролива.