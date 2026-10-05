Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Алиса» почти догнала ChatGPT по нейротрафику. Правда, обращений из неё бизнес получает меньше. А в целом переходы из нейросетей за десять месяцев, с ноября 2025 года по июль 2026-го, выросли на 119%.

Это данные исследования российской компании UIS, которая занимается телефонией и аналитикой рекламы. Специалисты изучили информацию почти 2,5 тыс. компаний из пяти отраслей, авто, недвижимости, медицины, мебели и фитнеса, и около 7 тыс. обращений из ChatGPT, «Алисы», Perplexity, Gemini и Qwen, моделей китайской Alibaba Cloud.

За весь период на ChatGPT пришлось почти 44% нейротрафика, на «Алису» около 40%, на Perplexity 13%. Но «Алиса» быстро растет, ее трафик увеличился в 4,5 раза. Быстрее набирал объемы только Qwen, в шесть раз, но с низкой базы: у него и Gemini по 1,5% трафика.

Судя по графикам, осенью лидировал ChatGPT, к началу этого года вперед вышла «Алиса», а с мая снова ChatGPT. В медицине, ремонте, а также в сегментах авто и мебели «Алиса» уже обогнала конкурента. Эксперты объясняют это просто. Люди спрашивают у нее адрес, цену и часы работы, а ответы система берет прямо из карточки компании в «Яндекс Бизнесе». При этом агентствам недвижимости и застройщикам больше клиентов приводит ChatGPT.

Есть и нюанс. «Алиса» приводит больше всех людей, но конверсия в обращение у нее самая низкая, около 3%. Человек видит ответ и не идет на сайт компании. Поэтому пользу российской модели стоит оценивать косвенно, по росту брендовых заходов и звонков в следующие дни.

В целом нейротрафик конвертируется лучше SEO и контекстной рекламы, 3,9% против 2,8% и 2,3%. Выше только таргетированная реклама в соцсетях, у нее показатель более 6%.

Эксперты отмечают еще одну важную деталь. Около 70% переходов из ИИ-ассистентов теряют источник и записываются как прямые заходы, чаще всего так происходило с приложением ChatGPT. Так что реальный нейротрафик, видимо, еще больше.

Яна Лубнина