Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Audrain Automobile Museum Фото: Audrain Automobile Museum

Компания Toyota пока только у себя дома, в Японии, придумала интересный сервис. Теперь, чтобы покататься на каком-нибудь винтажном автомобиле марки, совсем необязательно становиться его владельцем и обременять себя хлопотами: налогами, обслуживанием, хранением и так далее. Проще взять в аренду.

Начать решили с культовой модели Toyota Sera. Это купе дебютировало в 1990 году, и главной его фишкой стали двери: вместе с частью крыши они поднимались вверх, как крылья чайки. Ну, как у DeLorean из фильма «Назад в будущее» или как у Tesla Model X, если вам это ближе. Модель любили и любят в Японии, в том числе потому, что Toyota Sera вовсе не суперкар, а вполне доступный по цене автомобиль. 1,5-литровый двигатель развивает 108 л. с. Но весит машина меньше 1 т, поэтому хорошо разгоняется и азартно управляется.

На очереди — сдача в аренду не менее культовых моделей Toyota, таких как Supra, Celica, MR2 и даже Land Cruiser 70. Четырехчасовая поездка на Toyota Sera обходится арендатору в 16 тыс. йен (примерно 8 тыс. руб.). Но понятно, что компания думает тут не о заработке, а о продвижении ценностей бренда. В Японии вообще любят старые машины. И, кстати, не только свои.

Чтобы убедиться в этом, можно посмотреть, например, японскую киноленту «Сядь за руль моей машины», которую в рамках Международного кинофестиваля «Автопилот» покажут в киноцентре «Октябрь» 6 октября. Там и место действия, и один из героев ленты — не очень привычный для японских дорог красный Saab 90 1987 года выпуска.

Вообще, если вы любите автомобили и кино, то кинофестиваль «Автопилот», который продлится неделю, с 5 по 11 октября, как раз для вас. Он собрал как проверенные временем киношедевры, так и совсем новые работы, в которых автомобили запускают действие, меняют судьбы персонажей, определяют визуальный образ картины, а иногда и остаются в памяти зрителя не меньше, чем актеры.

Дмитрий Гронский