Павел Зубов покинул пост главного тренера хоккейной «Лады»

Павел Зубов покинул пост главного тренера ХК «Лада». Об этом 5 октября сообщила пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

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Под руководством Павла Зубова команда провела 12 матчей, в которых одержала одну победу и набрала пять очков. На данный момент «Лада» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отставка Павла Зубова стала первой в текущем сезоне КХЛ. Специалист возглавил «Ладу» в июне текущего года. До этого он руководил командой в сезоне-2024/25 в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Ранее в КХЛ в качестве ассистента Павел Зубов работал в новосибирской «Сибири», ярославском «Локомотиве» и казанском «Ак Барсе».

Исполнять обязанности главного тренера «Лады» на ближайших играх будет Игорь Горбенко.

Андрей Сазонов