Клуб КХЛ «Лада» уволил главного тренера после 11 поражений в 12 матчах
Павел Зубов покинул пост главного тренера тольяттинской «Лады». Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера временно будет Игорь Горбенко. Отставка Павла Зубова стала первой в текущем сезоне КХЛ. В 12 матчах регулярного чемпионата «Лада» потерпела 11 поражений. Тольяттинцы с пятью очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.
Павлу Зубову 53 года. Специалист возглавил «Ладу» в июне. До этого он руководил командой в сезоне-2024/25 в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Ранее в КХЛ в качестве ассистента Зубов работал в новосибирской «Сибири», ярославском «Локомотиве» и казанском «Ак Барсе».
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) отставка главного тренера может происходить в два этапа: клуб прекращает сотрудничество с текущим тренером и назначает исполняющего обязанности.
Например, в январе 2023 года хоккейный клуб «Сочи» прекратил сотрудничество с главным тренером Сергеем Светловым после поражения от «Куньлунь Ред Стар». Руководство команды приняло это решение после того, как клуб провел самую длительную серию проигрышей в истории КХЛ. Исполняющим обязанности главного тренера тогда был назначен Дмитрий Кокорев.