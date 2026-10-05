Клуб КХЛ «Лада» уволил главного тренера после 11 поражений в 12 матчах

Павел Зубов покинул пост главного тренера тольяттинской «Лады». Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера временно будет Игорь Горбенко. Отставка Павла Зубова стала первой в текущем сезоне КХЛ. В 12 матчах регулярного чемпионата «Лада» потерпела 11 поражений. Тольяттинцы с пятью очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Павлу Зубову 53 года. Специалист возглавил «Ладу» в июне. До этого он руководил командой в сезоне-2024/25 в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Ранее в КХЛ в качестве ассистента Зубов работал в новосибирской «Сибири», ярославском «Локомотиве» и казанском «Ак Барсе».

Арнольд Кабанов