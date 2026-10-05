В Сочи чиновника задержали за принуждение бизнесмена заплатить 3 млн рублей
Бывший директор департамента инвестиций администрации Сочи задержан и отправлен под домашний арест по обвинению в превышении полномочий, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По данным следствия, в 2024 году бывший чиновник заставил знакомого предпринимателя оплатить мероприятия всероссийского форума муниципальных инвестиционных уполномоченных, ущерб составил 3 млн руб.
Фамилию фигуранта в СКР не сообщают. В 2024 году должность директора департамента инвестиций мэрии Сочи занимал Герман Корелов, который уволился в мае текущего года. Преступление было выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Сочи Евгения Горобца, оперативное сопровождение осуществляет краевое управление ФСБ.
Как стало известно правоохранительным органам, на директора департамента инвестиций администрации Сочи была возложена обязанность по организации всероссийского форума муниципальных инвестиционных уполномоченных. Желая продемонстрировать успешную работу, чиновник заставил предпринимателя из Лазаревского района оплатить расходы на сумму 3 млн руб. Глава департамента сообщил бизнесмену, что в случае отказа у того могли возникнуть проблемы при реализации инвестиционного проекта.
В Сочи инвестиционные проекты ранее могли оформляться через соглашения, связывавшие содействие администрации с обязательствами инвестора перед муниципалитетом. В одном из таких договоров застройщик должен был работать на арендованной муниципальной земле при содействии властей, а после строительства передать городу 9,6% квартир и офисных помещений.
В феврале 2023 года мэрия сообщала, что больше не заключает подобные договоры, но продолжает проверять соглашения с частными инвесторами, заключенные с 2005 года, на предмет выполнения обязательств перед городом.