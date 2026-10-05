В Сочи чиновника задержали за принуждение бизнесмена заплатить 3 млн рублей

Бывший директор департамента инвестиций администрации Сочи задержан и отправлен под домашний арест по обвинению в превышении полномочий, сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю. По данным следствия, в 2024 году бывший чиновник заставил знакомого предпринимателя оплатить мероприятия всероссийского форума муниципальных инвестиционных уполномоченных, ущерб составил 3 млн руб.

Фамилию фигуранта в СКР не сообщают. В 2024 году должность директора департамента инвестиций мэрии Сочи занимал Герман Корелов, который уволился в мае текущего года. Преступление было выявлено в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Сочи Евгения Горобца, оперативное сопровождение осуществляет краевое управление ФСБ.

Как стало известно правоохранительным органам, на директора департамента инвестиций администрации Сочи была возложена обязанность по организации всероссийского форума муниципальных инвестиционных уполномоченных. Желая продемонстрировать успешную работу, чиновник заставил предпринимателя из Лазаревского района оплатить расходы на сумму 3 млн руб. Глава департамента сообщил бизнесмену, что в случае отказа у того могли возникнуть проблемы при реализации инвестиционного проекта.

Анна Перова, Краснодар