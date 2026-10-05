Путин и президент Таджикистана обсудили двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Господин Путин поздравил коллегу с днем рождения, а также отправил ему по этому случаю телеграмму. Главы двух государств обсудили двусторонние отношения.

«С обеих сторон выражено удовлетворение высоким уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, подтвержден настрой на их дальнейшее активное развитие»,— указано в пресс-релизе на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин заявил, что деятельность Эмомали Рахмона на посту президента Таджикистана «ознаменована значительными успехами страны в экономической и социальной областях». Российский президент отметил, что рассчитывает на продолжение «конструктивного, товарищеского общения и плодотворной совместной работы».

Президенты России и Таджикистана встретились в начале сентября на саммите ШОС в Бишкеке. Они обсудили вопросы безопасности, включая ситуацию в Афганистане, а также стратегическое партнерство. По словам Владимира Путина, товарооборот России и Таджикистана в 2025 году вырос на 25,1%, а в первом полугодии 2026 года — еще на 25%.