Путин и президент Таджикистана обсудили двусторонние отношения
Путин созвонился с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Господин Путин поздравил коллегу с днем рождения, а также отправил ему по этому случаю телеграмму. Главы двух государств обсудили двусторонние отношения.
«С обеих сторон выражено удовлетворение высоким уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, подтвержден настрой на их дальнейшее активное развитие»,— указано в пресс-релизе на сайте Кремля.
В поздравительной телеграмме Владимир Путин заявил, что деятельность Эмомали Рахмона на посту президента Таджикистана «ознаменована значительными успехами страны в экономической и социальной областях». Российский президент отметил, что рассчитывает на продолжение «конструктивного, товарищеского общения и плодотворной совместной работы».
Президенты России и Таджикистана встретились в начале сентября на саммите ШОС в Бишкеке. Они обсудили вопросы безопасности, включая ситуацию в Афганистане, а также стратегическое партнерство. По словам Владимира Путина, товарооборот России и Таджикистана в 2025 году вырос на 25,1%, а в первом полугодии 2026 года — еще на 25%.
Рост торговли между Россией и Таджикистаном сопровождается переходом на рублевые расчеты: в 2024 году доля рубля в коммерческих сделках превысила 96%, а несколько таджикистанских банков подключились к системе передачи финансовых сообщений российского Центробанка. Эта схема снижает зависимость двусторонних операций от иностранных валют и создает инфраструктуру для дальнейшего расширения торговли и инвестиций.
В обмене заметную роль играют поставки российских нефти и нефтепродуктов, которые, по заявлению Владимира Путина в марте 2025 года, практически полностью покрывали потребности таджикистанской экономики в углеводородах. Соглашения также расширяли потенциал взаимной агроторговли. Параллельно прорабатывался промышленный кластер с участием российских предприятий легкой промышленности, химического комплекса, машиностроения и электротехнической отрасли, для будущих резидентов которого были согласованы особые налоговые режимы.