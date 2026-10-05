Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отличился голевой передачей в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Юта Маммот» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе хозяев гол забил российский защитник Владислав Гавриков, который также записал в свой актив голевой пас. Кроме него отметились Гейб Перро, Джей Ти Миллер и Ээли Толванен, которому ассистировал вратарь Игорь Шестеркин. На прошлой неделе голкипер впервые в карьере забросил шайбу в матче НХЛ. В составе проигравших отличились Ник Шмальц и Эндрю Пик.

В других матчах дня «Виннипег Джетс» в гостях победил «Детройт Ред Уингс» — 3:2. «Сиэтл Кракен» на своем льду разгромил «Калгари Флеймс» со счетом 6:1. У гостей результативной передачей отметился российский форвард Матвей Гридин. «Вегас Голден Найтс» на выезде победил «Ванкувер Кэнакс» — 3:2.

Арнольд Кабанов