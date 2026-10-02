Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин забил гол в матче НХЛ против «Тампы»

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду победил «Тампа-Бей Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters Фото: Brad Penner-Imagn Images / Reuters

Автором единственной шайбы в составе проигравших стал Никита Кучеров, ему ассистировал Илья Михеев. У победивших отметились Мика Зибанежад, Павел Дорофеев, Ээли Толванен и Гейб Перро. На 58-й минуте пустые ворота поразил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Он стал первым голкипером в истории клуба, которому удалось забить гол. Ранее из россиян это удавалось Евгению Набокову из «Сан-Хосе Шаркс» (2002) и Илье Сорокину из «Нью-Йорк Айлендерс» (2025). Игорь Шестеркин был признан первой звездой игрового дня. Он отразил 24 броска. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 20 спасений.

Второй звездой дня стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В гостевом матче против «Ванкувер Кэнакс» (9:7) он забил гол и отдал четыре результативные передачи. Его одноклубник Василий Подколзин забросил шайбу.

Третьей звездой признали нападающего «Колумбус Блю Джекетс» Мэттью Низа. В домашней игре против «Буффало Сейбрс» (6:3) игрок сделал дубль и отличился передачей. По голевому пасу в свой актив записали Валерий Ничушкин и Дмитрий Воронков.

Арнольд Кабанов