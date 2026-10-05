Курорт Домбай обесточен из-за повреждения на ЛЭП

Из-за повреждения линии электропередачи в Карачаево-Черкессии было нарушено энергоснабжение потребителей курорта Домбай. Об этом сообщили «Интерфаксу» в региональном филиале «Россетей».

По словам собеседника агентства, на ЛЭП выявили «повреждение, которое специалисты оперативно локализовали», но позднее «для предотвращения развития технарушения вывели во внеплановый ремонт».

Объекты горнолыжного курорта сейчас запитаны от резервных источников. На место направили спецтехнику из Черкесска.