Теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-5 рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг спортсменов. Россиянин Даниил Медведев занял в нем пятое место.

На его счету 4010 очков. 29 сентября теннисист выиграл турнир категории 250 в Ханчжоу. Также Даниил Медведев дошел до полуфинала состязания в Пекине, где сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Классификацию ATP продолжает возглавлять итальянец Янник Синнер, в активе которого 11000 очков. Второе место занимает немец Александр Зверев (9720), третье — испанец Карлос Алькарас (5260). Из россиян в топ-100 рейтинга входят Андрей Рублев (23-е место; 2175), Карен Хачанов (27-е; 1900) и Роман Сафиуллин (79-е; 744).

В последний раз Медведев входил в пятерку сильнейших теннисистов в середине января 2025 года. В 2022 году россиянин в течение 16 недель был первой ракеткой мира. В его активе 24 титула ATP в одиночном разряде, в том числе победе на US Open-2021.

Арнольд Кабанов