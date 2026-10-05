Бастрыкин затребовал доклад по делу об осквернении мемориала в Тверской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела об осквернении Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Уголовное дело было возбуждено после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой группа молодых людей шла рядом с памятником. На видео одна из девушек охарактеризовала мемориал нецензурными словами. Расследование ведется по ч. 3 ст. 354.1 УК (публичное осквернение символов воинской славы России).

Господин Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СКР по Тверской области Сергею Шепелеву представить информацию о ходе следствия и обстоятельствах произошедшего. Следственные органы ведут необходимые мероприятия для выявления причастных к инциденту.

Ржевский мемориал посвящен памяти советских солдат, погибших в боях подо Ржевом в 1942–1943 годах во время Великой Отечественной войны.