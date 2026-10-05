Задержан глава Куйбышевского района Самары Алексей Пугачев
Как стало известно «Ъ», силовики задержали главу Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева. Подробности пока не разглашаются.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В пресс-службе администрации Самары отметили, что «официальную информацию о причинах временного отсутствия чиновника можно запросить в следственных органах». Временно исполняющим обязанности главы администрации Куйбышевского района Самары с 1 октября 2026 года назначен Владимир Чванов, первый замглавы районной администрации.
Связаться с Алексеем Пугачевым не удалось.