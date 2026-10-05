Задержан глава Куйбышевского района Самары Алексей Пугачев

Как стало известно «Ъ», силовики задержали главу Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева. Подробности пока не разглашаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В пресс-службе администрации Самары отметили, что «официальную информацию о причинах временного отсутствия чиновника можно запросить в следственных органах». Временно исполняющим обязанности главы администрации Куйбышевского района Самары с 1 октября 2026 года назначен Владимир Чванов, первый замглавы районной администрации.

Связаться с Алексеем Пугачевым не удалось.

Андрей Сазонов