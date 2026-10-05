Сотрудник Запорожской АЭС погиб при ударе БПЛА по автомобилю

При атаке дрона 4 октября погиб сотрудник Запорожской АЭС, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, беспилотник ударил по «Газели» с продуктами для персонала.

«Водитель — сотрудник станции — погиб»,— сказал господин Лихачев (цитата по «Интерфаксу»).

Глава госкорпорации отметил, что всего в Энергодаре из-за артиллерийских обстрелов и атак БПЛА уничтожено порядка 70 объектов инфраструктуры, еще около 50 объектов повреждены. Он добавил, что «Росатом» выплачивает компенсации пострадавшим за счет собственного бюджета и без привлечения муниципальных средств. Алексей Лихачев уточнил, что «13 семей уже получили компенсационные выплаты за поврежденное имущество и пострадавших родственников».