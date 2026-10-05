В Краснодарский край не пустили партию хурмы с карантинным вредителем

29 сентября специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Краснодарский край партии свежей хурмы массой 1,49 т. В продукции выявили карантинный объект — западный цветочный трипс, сообщили в ведомстве.

Наличие живого вредителя подтвердила лабораторная экспертиза Южного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Проверку специалисты провели на складе временного хранения ООО «КТС» в Краснодаре.

Собственнику груза выдали уведомление о необходимости принять меры в отношении зараженной продукции. Владелец решил обеззаразить партию.

С начала 2026 года на территорию Краснодарского края ввезли 109 партий хурмы общим объемом 1,23 тыс. т.

Алина Зорина