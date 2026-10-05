FT сообщила о росте спроса на услуги по защите морских судов от БПЛА

Среди судоходных компаний резко вырос спрос на услуги по обеспечению защиты судов от беспилотников на фоне атак в Красном и Черном морях, а также в Персидском заливе. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на представителей профильных фирм.

По данным издания, «особенно сильный интерес» проявили компании, занимающиеся перевозкой нефтегазовых грузов и работающие вблизи морской энергетической инфраструктуры. В частности, в израильской D-fend Solutions заявили, что столкнулись с «огромным спросом» со стороны судоходного сектора.

«Мы видим, что судовладельцы, грузоотправители и военно-морские силы сталкиваются с асимметричной угрозой, которая приводит к значительному увеличению числа запросов о наших технологиях. Угроза со стороны беспилотников больше не ограничивается зонами интенсивных боевых действий»,— сказал директор по маркетингу компании D-fend Solutions Джеффри Старр.

По словам гендиректора D-fend Solutions Ричарда Гилла, компания-конкурент Drone Defence получила больше запросов от владельцев нефтяных танкеров и газовозов, потому что, если судовладельцы смогут защитить свои суда, «они смогут выбирать более рискованные маршруты». По оценке Международной морской организации, с начала войны США и Израиля против Ирана в результате ударов дронов и ракет в Персидском заливе погибло более 20 моряков, а в Черном море в этом году погибло около 30 человек.

FT отмечает, что стоимость фрахта танкеров для прохода через Ормузский пролив достигла исторического максимума. Если в сентябре 2025 года рейсы до Китая стоили около $79 тыс. в сутки, то к прошлой неделе показатель вырос более чем в 15 раз, до $1,2 млн.