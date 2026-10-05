«Зенит» показал смену на «Смене»

ФК «Зенит» в продолжающейся паузе, остановившей чемпионат России из-за игр сборных, провел на стадионе «Смена» товарищеский матч с клубом БАТЭ — самым титулованным в Беларуси. И одержал непростую победу со счетом 1:0. Единственный гол забил 18-летний полузащитник сине-бело-голубых Иван Шаталов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч «Зенит» (Россия) - БАТЭ (Беларусь). Полузащитник «Зенита» Луис Энрике

Фото: ТАСС Товарищеский матч «Зенит» (Россия) - БАТЭ (Беларусь). Полузащитник «Зенита» Луис Энрике

Фото: ТАСС

Игра с 15-кратным чемпионом Беларуси, шестикратным обладателем Кубка и восьмикратным обладателем Суперкубка страны собрала на уютном стадионе «Смена» свыше 2,5 тыс. зрителей. Правда, БАТЭ сейчас растерял славу, которую приобрел на стыке нулевых и десятых годов, когда выступал в Лиге чемпионов (к слову, в одной группе с «Зенитом», «Реалом» и «Ювентусом»), обыгрывал в этом турнире немецкую «Баварию», французский «Лилль». Команда занимает непривычную для себя 14-ю строчку в чемпионате Беларуси, в котором участвуют 16 клубов, и ведет борьбу за выживание.

Тем не менее бывший гранд белорусского футбола оказывал 11-кратному чемпиону России, пятикратному обладателю Кубка и 10-кратному обладателю Суперкубка России упорное сопротивление. Мяч никак не шел в ворота команды из Борисова. Виновником этого была неспешная, слишком «горизонтальная» игра «Зенита», а также действия вратарей БАТЭ Арсения Скопца и Данилы Сокола. Они провели по тайму, и каждый успел стать героем, отражая опасные удары зенитовцев. Один Александр Ерохин мог реализовать два стопроцентных момента. Сначала, когда Скопец отразил удар головой Луиса Энрике и сам Ерохин добивал мяч головой,— мяч пролетел мимо штанги. Во втором тайме ветеран «Зенита» (Ерохину — 36) снова бил головой с убойной позиции, но уже Сокол среагировал на удар — и мяч от его руки отлетел в перекладину. Еще пару раз стойки ворот приходили на помощь БАТЭ, и, казалось, матч завершится нулевой ничьей. Но на 77-й минуте вышедший на замену 18-летний полузащитник Иван Шаталов из молодежной команды «Зенита» получил пас от того же Ерохина, «расшатал» финтами игроков соперника и отправил мяч из-за штрафной в дальний угол. Этот гол принес хозяевам победу.

Шаталов, воспитанник Академии «Зенита», вышел на поле во втором тайме вместе с другими молодыми игроками петербургского клуба. Поначалу тон в игре сине-бело-голубых задавали бразильцы. Вернее, должны были задавать. Их было на поле как никогда много — шестеро, потому что четыре игрока «Зенита», обычно выходящие в стартовом составе: защитник Игорь Дивеев, полузащитники Максим Глушенков и Артем Карпукас, форвард Александр Соболев — вызваны в сборную России. Однако, несмотря на такое представительство футболистов из Бразилии, игра сине-бело-голубых не была острой. Хотя моменты для взятия ворот имели Педро и Джон Джон. Как всегда, много подключался к атакам по флангу защитник Густаво Мантуан. Еще один бразилец — Нино — играл в центре обороны с Сергеем Волковым, который в конце первого тайма получил травму глаза и не смог продолжить игру. Больше других разочаровал форвард Фелипе Аугусто, снова ушедший с поля без забитого гола. У него и моментов особо не было. Сергей Семак, главный тренер «Зенита», сказал после матча, что бразилец не доказал своей игрой, что достоин выйти в стартовом составе в игре чемпионата России против «Краснодара», которую петербуржцы проведут 10 октября на поле соперника. Форварды приобретают уверенность, когда забивают голы.

У Аугусто их не густо — всего один в чемпионате России, который он забил в первом туре в ворота «Акрона». После этого легионер, купленный за €15 млн, «замолчал».

Забивают за «Зенит» в основном Соболев и Глушенков, возглавляя список лучших бомбардиров РПЛ с семью и шестью голами соответственно.

БАТЭ создал у ворот «Зенита» совсем немного моментов. Самый большой шанс отличиться имел форвард Лука Джорджевич, выступавший за сине-бело-голубых в середине десятых. Он перехватил передачу и запустил мяч издалека через вратаря Дениса Адамова, но точности черногорцу не хватило. А так Луку тепло поприветствовали болельщики «Зенита». И тренер Сергей Семак, с которым Джорджевич еще выходил на поле в футболке со «стрелкой». Они обнимались и разговаривали после окончания матча. Сейчас Луке — 32, летом он перешел из узбекистанской «Согдианы» в БАТЭ.

Кирилл Легков