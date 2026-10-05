Стоимость реставрации пермского авиатехникума составит 887 млн рублей

Управление капитального строительства Пермского края ищет подрядчика для реставрации с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А. Д. Швецова». Информация размещена на сайте «ГИС-торги». Начальная цена контракта составляет 887 млн руб. Заявки принимаются до 21 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Реставрация здания по адресу: ул. Луначарского, 24, финансируется из бюджета Пермского края. Работы должны быть завершены до конца мая 2029 года. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 4,8 тыс. кв. м. По техническому заданию, необходимо в том числе отремонтировать и усилить кирпичную кладку стен, арок, сводов и колонн, отремонтировать фундамент, переустроить конструкции перекрытий, крыши, кровли, перегородок и лестниц. Также необходимо провести отделочные работы фасадов, внутренних стен и потолков и благоустроить прилегающую территорию.

В 2024 году был открыт новый корпус Пермского авиационного техникума имени А. Д. Швецова на пересечении улиц Екатерининской и Максима Горького, рядом с существующим главным корпусом техникума, который является объектом культурного наследия и подлежит реставрации.