Решетников заявил о продвижении G20 в понимании проблем с реформой ВТО

«Большая двадцатка» (G20) продвинулась в понимании нескольких проблем, связанных прежде всего с реформой Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития России Максим Решетников после саммита «двадцатки» в Милуоки (штат Висконсин).

«В сложившихся непростых геополитических и экономических условиях ожидать каких-то прорывов от любого диалога трудно,— сказал господин Решетников. — Тем не менее, "двадцатка" продвинулась в обсуждении и, главное, понимании некоторых важных проблем, в том числе связанных с реформой ВТО и текущей торговлей».

Среди тем, которые относятся к реформе ВТО, министр назвал «вепонизацию» торговли продовольствием и товарами, необходимыми для его производства, а также «модернизацию базовых принципов многосторонней торговой системы». В последнем вопросе, добавил господин Решетников, страны-участницы G20 придерживаются «очень разных взглядов».

Заседание в Милуоки состоялось 30 сентября. Оно было посвящено вопросам международного экономического развития и торговли. Финальным мероприятием по линии объединения станет саммит, который пройдет в Майами (штат Флорида) 14-15 сентября.