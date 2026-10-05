Решетников заявил о продвижении G20 в понимании проблем с реформой ВТО
«Большая двадцатка» (G20) продвинулась в понимании нескольких проблем, связанных прежде всего с реформой Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития России Максим Решетников после саммита «двадцатки» в Милуоки (штат Висконсин).
«В сложившихся непростых геополитических и экономических условиях ожидать каких-то прорывов от любого диалога трудно,— сказал господин Решетников. — Тем не менее, "двадцатка" продвинулась в обсуждении и, главное, понимании некоторых важных проблем, в том числе связанных с реформой ВТО и текущей торговлей».
Среди тем, которые относятся к реформе ВТО, министр назвал «вепонизацию» торговли продовольствием и товарами, необходимыми для его производства, а также «модернизацию базовых принципов многосторонней торговой системы». В последнем вопросе, добавил господин Решетников, страны-участницы G20 придерживаются «очень разных взглядов».
Заседание в Милуоки состоялось 30 сентября. Оно было посвящено вопросам международного экономического развития и торговли. Финальным мероприятием по линии объединения станет саммит, который пройдет в Майами (штат Флорида) 14-15 сентября.
Практическая проблема торговли продовольствием заключается в конфликте между поддержкой внутреннего рынка и предсказуемостью мировых поставок. Например, в марте 2024 года сообщалось, что закупки сельхозпродукции Индией в государственные резервы позволяют поддерживать фермеров, но одновременно сокращают возможности поставок в другие страны. В 2022 году экспортные ограничения на пшеницу, введенные 22 странами, на долю которых приходился 21% мировой торговли зерном, ускорили рост ее цены на 9%. Тогда Всемирная торговая организация призывала страны G20 сдерживать такие меры из-за их влияния на гуманитарно-продовольственный кризис.
Реформа затрагивает базовые правила Всемирной торговой организации: принцип недискриминации, режим наибольшего благоприятствования и равное отношение к импортным товарам и услугам. Их применение ограничено тем, что в феврале 2024 года исполнение решений по торговым спорам фактически стало добровольным из-за нехватки судей в апелляционном органе. На этом фоне усиление односторонних мер, включая импортные пошлины, «зеленый протекционизм» и субсидии, создает риск фрагментации мировой экономики.