ВС утвердил лишение прав красноярца несмотря на его привилегии как члена избиркома

Верховный суд (ВС) вынес интересное решение, в котором не стал отменять решение о наказании пьяного водителя из Красноярского края. Обжалуя постановление о лишении прав, вынесенное нижестоящими судами, автомобилист пытался уйти от ответственности, предъявив удостоверение члена одной из территориальных избирательных комиссий, где он имел право решающего голоса. Таких граждан нельзя наказывать в суде без разрешения прокурора. Но водитель вовремя не сообщил о своих привилегиях ГИБДД и суду, а значит, наказание не может быть отменено, заключил ВС.

Опубликованное постановление Верховного суда (ВС) касается дела жителя Красноярского края Александра Ратникова. Глубокой ночью 24 мая 2025 года он ехал за рулем Toyota Camry в поселке Мотыгино, когда его остановили инспекторы. Во время проверки выяснилось, что господин Ратников управляет машиной пьяный — концентрация этилового спирта в выдохе превышала 0,16 мг (по правилам должна быть не более этой нормы). Сотрудники ДПС составили материалы по ст. 12.8 КоАП и направили их в суд, тот лишил Александра Ратникова водительских прав на полтора года и оштрафовал на 45 тыс. руб.

Водитель обжаловал решение в вышестоящих судебных инстанциях, но результата это не принесло. Тогда господин Ратников пошел в ВС, где предъявил набор аргументов в свою пользу, среди которых были указания на различные процессуальные нарушения. Наиболее интересным аргументом стало заявление Александра Ратникова о том, что на момент нарушения он являлся членом территориальной избирательной комиссии (ТИК) Мотыгинского района Красноярского края с правом решающего голоса. Таких граждан, согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан», суд не имеет права подвергнуть административному наказанию без разрешения прокурора.

Но водитель вовремя не сообщил о своих привилегиях ГИБДД и суду. ВС решил оставить все решения нижестоящих судов в силе и лишение прав не отменять. Представленные господином Ратниковым доводы были восприняты судебной инстанцией как способ избежать ответственности.

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