Корочка из избиркома не сработала в суде

Верховный суд (ВС) вынес интересное решение, в котором не стал отменять решение о наказании пьяного водителя из Красноярского края. Обжалуя постановление о лишении прав, вынесенное нижестоящими судами, автомобилист пытался уйти от ответственности, предъявив удостоверение члена одной из территориальных избирательных комиссий, где он имел право решающего голоса. Таких граждан нельзя наказывать в суде без разрешения прокурора. Но водитель вовремя не сообщил о своих привилегиях ГИБДД и суду, а значит, наказание не может быть отменено, заключил ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Опубликованное постановление Верховного суда касается дела жителя Красноярского края Александра Ратникова. Глубокой ночью 24 мая 2025 года он ехал за рулем Toyota Camry в поселке Мотыгино, когда его остановили инспекторы. Во время проверки выяснилось, что господин Ратников управляет машиной пьяный — концентрация этилового спирта в выдохе превышала 0,16 мг (по правилам должна быть не более этой нормы). Сотрудники ДПС составили материалы по ст. 12.8 КоАП и направили их в суд, тот лишил Александра Ратникова водительских прав на полтора года и оштрафовал на 45 тыс. руб.

Водитель обжаловал решение в вышестоящих судебных инстанциях, в том числе в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции, но результата это не принесло. Тогда господин Ратников пошел в ВС, где предъявил набор аргументов в свою пользу, среди которых были указания на различные процессуальные нарушения. Например, исправление адреса места жительства в протоколе: изначально номер квартиры был указан как 102, впоследствии его поменяли на 1–2. Еще одна претензия — не подписанный врачом акт медицинского освидетельствования. Кроме того, в документе не указано время окончания второго освидетельствования (медик обязан «продуть» водителя дважды с интервалом в 10–15 минут). Верховный суд счел эти нарушения несущественными и не влияющими на оценку действий водителя.

Наиболее интересным аргументом стало заявление Александра Ратникова о том, что на момент нарушения он являлся членом территориальной избирательной комиссии (ТИК) Мотыгинского района Красноярского края с правом решающего голоса. Таких граждан, согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан», суд не имеет права подвергнуть административному наказанию без разрешения прокурора.

Рассматривая этот аргумент водителя, ВС сослался на два документа. Первый — собственный обзор судебной практики 2021 года, согласно которому членам избиркомов действительно обеспечивается «повышенная охрана», поскольку в период исполнения членами ТИК своих полномочий их нужно «ограждать от необоснованных преследований» и способствовать «беспрепятственной деятельности избирательных комиссий». Второй документ — постановление пленума ВС 2024 года, в котором говорится, что согласие прокурора на привлечение нужно получить до вынесения постановления о назначении административного наказания и это должен проверить суд.

Александр Ратников, следует из материалов суда, сначала сообщил инспекторам о том, что является главным специалистом в избиркоме Красноярского края (это зафиксировано на видеозаписи). О том, что он является членом ТИК с правом решающего голоса, водитель заявил только во время кассации. Инспекторы об этом знать на момент проверки никак не могли, обратил внимание ВС. Он также указал, что Александр Ратников совершил правонарушение «не в период осуществления им публично значимых полномочий». Вероятно, речь идет о том, что избирательная кампания в мае 2025 года не проходила. 14 сентября того года в Красноярском крае проходили выборы депутатов в окружные советы в 35 городских и муниципальных округах.

С учетом прозвучавших аргументов и проведенных проверок ВС решил оставить все решения нижестоящих судов в силе и лишение прав не отменять. Представленные господином Ратниковым доводы были восприняты судебной инстанцией как способ избежать ответственности. Связаться с Александром Ратниковым “Ъ” не удалось. Капитан ГИБДД в отставке и основатель проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов говорит, что похожие решения ВС ранее уже выносил, когда водители пытались «схитрить»: при общении с инспектором не говорили, что обладают особым статусом, потом пытались искусственно затягивать сроки рассмотрения дел (чтобы срок давности закончился или почти закончился) и только в самом конце, на стадии кассации, заявляли, что была нарушена какая-то процедура. Но в данном случае, отмечает господин Ильинов, эта хитрость не помогла.

Иван Буранов