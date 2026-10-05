КС рассмотрит жалобу на условия перевозки заключенных под стражу

“Ъ” ознакомился с жалобой подмосковного жителя Алексея Городишенина, которую принял к рассмотрению Конституционный суд (КС). Заявитель просит проверить на конституционность правила перевозки обвиняемых, заключенных под стражу.

В октябре 2022 года господина Городишенина для отбывания ареста направили в московское СИЗО-7, где он содержался до ноября того же года (неизвестно, фигурантом какого уголовного дела он стал и по какому поводу оно было возбуждено). Затем арестованного перевели в столичное СИЗО-3. Во время ареста Алексея Городишенина несколько раз перевозили из изолятора в суд или на следственные действия. Одна из поездок на специально оборудованных грузовиках «КамАЗ» и ГАЗ заняла 18 часов. Все это время заявитель находился в спецтранспорте вместе с еще 15–20 людьми, в крайне неудобной позе, без еды и питьевой воды, а также без возможности воспользоваться туалетом. Кроме того, в конвойном автомобиле курили, при этом вентиляции в салоне не было.

В июле 2023 года, спустя полгода после освобождения из-под ареста, господин Городишенин подал иск в Одинцовский городской суд Московской области, заявив о ненадлежащих условиях конвоирования. Суд отклонил жалобу, признав обстоятельства перевозок «неподтвержденными» и сославшись на то, что обвиняемых перевозили на автомобиле, соответствующем всем стандартам. Апелляционная и кассационная инстанции также оставили доводы заявителя без внимания. В мае 2026 года аналогичное постановление вынес и Верховный суд, куда обращался Алексей Городишенин. После этого он обратился в КС.

Действующее правовое регулирование не относит спецтранспорт к местам содержания под стражей, а значит, в нем не предусмотрены условия содержания, подобные условиям в изоляторе. Заявитель просит проверить на соответствие Конституции нормы федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Опрошенные “Ъ” адвокаты подтверждают: нарушения условий перевозки обвиняемых — давняя проблема, и у заявителя есть все шансы добиться пересмотра дела.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неудобства автозаков рассмотрят в КС».