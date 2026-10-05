Жительницу Калифорнии обвинили в слежке за сыном лидера Тайваня в пользу Китая

ФБР 4 октября арестовало жительницу Калифорнии Чжан Ваньин в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Девушку обвинили в том, что она работает как незарегистрированный иностранный агент. Ей инкриминируется слежка за сыном главы администрации Тайваня Лая Цзиндэ по заданию китайских властей. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

34-летняя Чжан Ваньин, также известная как Хизер, намеревалась вылететь в Китай. ФБР поначалу не указало, за кем, по версии ведомства, девушка вела наблюдение. В опубликованном позднее сообщении в New York Post отмечалось, что это проживающий в США Лай Тинъю.

Минюст США заявил, что Чжан Ваньин в 2025 году летала в Сиэтл по указанию китайских официальных лиц и отправляла им фотографии, видео и информацию о номерных знаках сына тайваньского лидера и его семьи. По словам первого помощника прокурора Центрального округа Калифорнии Билла Эссейли, арестованная использовала служебное положение, чтобы избежать разоблачения. Она не уведомляла Вашингтон о том, что действует в интересах иностранного правительства. В понедельник она должна предстать перед федеральным судом Лос-Анджелеса.

Эрнест Филипповский