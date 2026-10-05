Лула да Силва заявил о готовности к «матчу на выбывание» во втором туре выборов

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с речью после подведения итогов первого тура президентских выборов, передает GZH. Он заявил, что готов к противостоянию «один на один» со своим оппонентом Флавиу Болсонару, сыном бывшего главы государства Жаира Болсонару.

«Я очень хорош в матчах на выбывание. Один на один. И тогда мы посмотрим, какие проекты есть у страны»,— сказал президент Бразилии.

В первом туре господин Болсонару набрал более 47%, Лула да Силва — более 45%. По данным Высшего избирательного суда, за действующего президента Бразилии проголосовало на 2,3 млн человек меньше. Второй тур выборов запланирован на 25 октября.

«Результат часто бывает неожиданным. Мы никогда не получаем всего, чего хотели. Признаюсь, я был уверен, что выиграю выборы в первом туре. Но я и раньше так думал»,— сказал Лула да Силва. Президент Бразилии назвал результат первого тура «уроком демократии» и призвал своих сторонников объединиться. В случае победы Лула да Силва возглавит страну в четвертый раз.

4 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы. В стране выбирали президента, вице-президента, членов Национального конгресса, губернаторов, вице-губернаторов и законодательных собраний всех федеративных единиц.