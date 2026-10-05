«Бургер Кинг» закрыл два ресторана во Владивостоке из-за поведения персонала

Сеть заведений быстрого питания «Бургер Кинг» остановила работу двух ресторанов во Владивостоке, работающих по франшизе. В дальнейшем компания полностью прекратит с ними сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба «Бургер Кинга» в Telegram-канале.

Компания приняла решение закрыть рестораны после того, как в соцсетях были опубликованы ролики, снятые на кухне «Бургер Кинга» на Семеновской улице во Владивостоке. На кадрах видно, как молодые сотрудники играют в футбольный мяч и кидаются презервативами.

«"Бургер Кинг" остановил поставки продукции в оба ресторана этого франчайзи во Владивостоке — на ул. Семеновской, 12 (ТЦ «Родина») и на ул. Светланской, 56. Франчайзи также отключен от корпоративных систем и больше не может осуществлять продажи под брендом "Бургер Кинг"»,— отметили в пресс-службе сети ресторанов.

В «Бургер Кинге» отметили, что компания планирует привлечь владельцев ресторанов к ответственности в правовом поле. Возобновлять сотрудничество с предпринимателями сеть не будет.