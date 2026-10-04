L'Equipe узнала об обсуждении прощальной игры Роналду за сборную Португалии

Португальская федерация футбола (FPF) обсуждает возможность проведения прощального матча для капитана национальной сборной Криштиану Роналду. Об этом сообщает французская газета L'Equipe, не приводя подробностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Armando Franca / AP Криштиану Роналду

Фото: Armando Franca / AP

Португальская газета Record информацию о прощальном матче 41-летнего нападающего отвергает. По информации издания, никаких конкретных обсуждений FPF не ведет, а окончательное решение о будущем Криштиану Роналду будут принимать после матча Лиги конференций с Норвегией.

27 сентября португальский форвард впервые за 18 лет не вышел на поле в официальной игре. Всю игру Лиги наций против Норвегии, которая завершилась победой Португалии, он провел на скамейке запасных. Перед матчем против Дании он покинул расположение сборной, узнав, что главный тренер Жорже Жезуш оставил его на скамейке запасных второй матч подряд.