L'Equipe узнала об обсуждении прощальной игры Роналду за сборную Португалии
Португальская федерация футбола (FPF) обсуждает возможность проведения прощального матча для капитана национальной сборной Криштиану Роналду. Об этом сообщает французская газета L'Equipe, не приводя подробностей.
Криштиану Роналду
Фото: Armando Franca / AP
Португальская газета Record информацию о прощальном матче 41-летнего нападающего отвергает. По информации издания, никаких конкретных обсуждений FPF не ведет, а окончательное решение о будущем Криштиану Роналду будут принимать после матча Лиги конференций с Норвегией.
27 сентября португальский форвард впервые за 18 лет не вышел на поле в официальной игре. Всю игру Лиги наций против Норвегии, которая завершилась победой Португалии, он провел на скамейке запасных. Перед матчем против Дании он покинул расположение сборной, узнав, что главный тренер Жорже Жезуш оставил его на скамейке запасных второй матч подряд.
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Португальская федерация футбола (FPF) рассчитывает восстановить отношения 41-летнего Криштиану Роналду с главным тренером Жоржи Жезушем и надеется, что форвард продолжит выступать за сборную. Таким образом, вопрос о будущем игрока связан как с его ролью в команде, так и с отношениями внутри сборной.
На ситуацию также влияет дисциплинарный регламент FPF: за самовольный уход из расположения команды предусмотрены отстранение от матчей сборной на срок от одного до шести месяцев и штраф от €500 до €1000. При этом в ноябре 2025 года Роналду называл чемпионат мира 2026 года последним в карьере, а по состоянию на 18 сентября 2026 года он оставался капитаном Португалии и был включен в заявку на матчи Лиги наций.