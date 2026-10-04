Главные новости за неделю с 28 сентября по 4 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Минтранс РФ обновил правила проезда транспорта по Крымскому мосту, уточнив требования к эвакуаторам и автомобилям с прицепами. Легковым машинам и грузовикам до 1,5 тонны разрешен проезд с прицепами при общей массе до 3,5 тонны, а эвакуаторам категории «Б» — при перевозке одного автомобиля на собственной платформе без прицепа. При этом сохраняется запрет на проезд электромобилей, гибридов, грузовиков тяжелее 1,5 тонны и ряда фургонов. Для автомобилей с багажом и негабаритным грузом предусмотрены отдельные процедуры досмотра.

Советский районный суд Краснодара приговорил бывшего замглавы администрации Краснодарского края и атамана Кубанского войскового казачьего общества Александра Власова к 14 годам колонии и штрафу 1 млн руб. за хищение имущества, предназначенного для участников СВО. Его советник Александр Стародубцев получил шесть лет колонии и такой же штраф. Суд установил, что из выделенной КВКО субсидии в 100 млн руб. часть закупленного имущества на 2,31 млн руб. была похищена для последующей продажи, а для сокрытия хищения в отчетность вносились недостоверные сведения. Приговор пока не вступил в законную силу.

Промышленное производство в Краснодарском крае за январь—август 2026 года сократилось на 12,5% год к году, объем отгруженной продукции составил 1,4 трлн руб. Наибольшее снижение пришлось на добычу полезных ископаемых — 21,2%, в обрабатывающих производствах выпуск сократился на 13,7%. При этом в энергетике и сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов спад был значительно меньше — 4 и 2,6% соответственно. В августе промпроизводство снизилось на 14% год к году, но по сравнению с июлем выросло на 15,5%.

Среднемесячная номинальная зарплата работников организаций Краснодарского края за январь—июль 2026 года выросла на 10,6%, до 85,5 тыс. руб., а реальная — на 4,8%. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере информации и связи — 155,9 тыс. руб., финансовой и страховой деятельности — 137,3 тыс. и профессиональной, научной и технической деятельности — 106,4 тыс. руб. При этом темпы роста зарплат постепенно замедлялись: за январь реальная зарплата выросла на 8,5%, а за январь—июль — на 4,8%. В июле средняя зарплата без учета малого бизнеса превысила 91,3 тыс. руб., выше этого уровня показатель был только в шести муниципалитетах края.

Оборот организаций Краснодарского края за январь—август 2026 года вырос на 4,7%, до 6,47 трлн руб. Крупнейшим сегментом остается торговля и ремонт автомобилей — на них пришлось 2,81 трлн руб., или около 43% общего оборота, что на 7,5% больше, чем годом ранее. При этом оборот обрабатывающих производств снизился на 1,2%, до 1,21 трлн руб., а транспорта и хранения — на 1,5%, до 720,7 млрд руб. Наиболее заметный рост среди основных видов деятельности зафиксирован в профессиональной, научной и технической сфере — на 37,3%, до 177,8 млрд руб.

В администрации Краснодарского края создано министерство региональной безопасности, которое возглавил Александр Косивченко. Новое ведомство будет координировать работу краевых и муниципальных органов, правоохранительных и федеральных структур по вопросам правопорядка, противодействия терроризму и экстремизму и обеспечения общественной безопасности. Косивченко ранее работал в структурах ГО и ЧС, Ростехнадзоре и руководил аппаратом антитеррористической комиссии края. В администрации отметили, что он имеет два высших образования, проходил военную службу по контракту и награжден государственными и ведомственными наградами.