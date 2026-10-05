Срок признания осужденных злостными нарушителями предложили сократить втрое

Минюст России предложил сократить с 30 до 10 суток срок признания осужденных злостными уклонистами. Соответствующий проект поправок к Уголовно-исполнительному кодексу ведомство опубликовало для общественного обсуждения 2 октября.

Документ предполагает такое же сокращение срока для тех, кто уклоняется от прохождения курса медико-социальной реабилитации, дающей отсрочку от отбывания наказания. Кроме того, 10 суток на признание будет даваться условно осужденным, скрывшимся от контроля или не исполнившим обязанности, возложенные судом. Если осужденный уклоняется от отбывания наказания или от прохождения курса антинаркотического лечения, в суд направляется представление о замене неотбытого срока в виде лишения свободы. Так, вместо исправительных работ или лечения гражданина могут отправить в колонию или тюрьму.

Кроме того, ведомство предлагает закрепить, что осужденные на принудительные работы и лишение свободы в колонии-поселении могут жить со своей семьей в пределах исправительного центра, но при условии, что они не имеют взысканий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что внесение поправок направлено на «снижение уровня повторной преступности».

Полина Мотызлевская