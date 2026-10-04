На Okko вышел сериал «Горбушка» об истории легендарного дворца культуры в Филях

Онлайн-кинотеатр Okko показывает документальный сериал «Горбушка», рассказывающий историю легендарного концертного зала в Филевском парке и окружавшего его рынка звуковых носителей. Создатели сериала решили уйти от изложения событий в хронологическом порядке и предложили зрителю фантасмагорическое, иногда совсем необъяснимое, но очень изобретательное зрелище.

Одна из главных линий сериала вполне предсказуемая. Это застолье постаревших рокеров, вспоминающих былое. Стол накрыт прямо в зале, а за ним — Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Сергей Воронов, Артур Беркут, Армен Григорян («Крематорий»), Владимир Бажин (экс «Тяжелый день»), Вадим Степанцов («Бахыт-Компот»), Валерий Скородед («Монгол Шуудан»), продюсер Дмитрий Гройсман, художник Александр Петлюра, врач Петр Каменченко, байкер Хирург и другие дожившие до наших дней активисты московской музыкальной жизни 1980–1990-х. В хронике и в рассказах коллег присутствуют Анатолий Крупнов и Жан Сагадеев, часто выступавшие на сцене «Горбушки».

Их «незримое присутствие» вполне вписывается в другой пласт фильма — мистический. В сюжете сериала имеется призрак посетительницы одного из концертов, скончавшейся от злоупотребления запрещенными веществами. Есть группа наших молодых современников, которые обнаруживают под сценой портал в параллельные миры и попадают из 2025 года в 1929-й, год начала строительства ДК. Участник съемок, лидер группы «Тайм-Аут» Александр Минаев в поисках туалета блуждает по коридорам «Горбушки», как герой Семена Фарады в «Чародеях». Наконец, главный мистический персонаж — это охранник ДК им. Горбунова, роль которого исполнил саксофонист Сергей Летов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дворец контркультуры».