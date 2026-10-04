Уфимское «Динамо» дома победило баскетбольный клуб «Новосибирск»

Во втором туре Суперлиги баскетбольный клуб «Динамо» на домашней площадке обыграл команду «Новосибирск» со счетом 101:59.

Уфимцы вели с самого начала матча. Первая четверть завершилась почти с двухкратным преимуществом хозяев — 27:14. По итогам половины игры счет был 52:39. В третьей и четвертой десятиминутках гости набрали восемь и 12 очков соответственно, тогда как игроки «Динамо» не уходили с площадки с менее чем 20 очками.

По атакующим действиям в составе «Динамо» лидером стал защитник Даниил Аксенов, заработавший 26 очков. Он же с семью передачами стал самым результативным ассистентом. В активе Романа Загретдинова 11 подборов, Дмитрия Ривного — три перехвата и три блокшота.

8 октября уфимское «Динамо» на выезде встретится с «Барнаулом». Матч состоится в рамках 1/16 Кубка России.

Идэль Гумеров