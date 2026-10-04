Умер глава Московского центра авторской песни Александр Костромин

Художественный руководитель Центра авторской песни (ЦАП) в Москве Александр Костромин умер 3 октября в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал Центрf авторской песни Фото: Telegram канал Центрf авторской песни

Похороны состоятся 6 или 7 октября, отметили в пресс-службе. О точных дате и месте там пообещали сообщить дополнительно. Супруга Александра Костромина рассказала ТАСС, что музыкант умер от онкологического заболевания.

Александр Костромин был аккомпаниатором-гитаристом, исполнителем авторской песни, педагогом, редактором и составителем сборников. Он стал известен благодаря выступлениям на концертах одного из основоположников жанра бардовской песни Александра Городницкого. Господин Костромин также занимался подготовкой и музыкальной редактурой сборников песен Юрия Визбора, Александра Галича, Сергея Никитина, Новеллы Матвеевой и других.