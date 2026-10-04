Трамп назначил на должность «ИИ-царя» директора Национальной разведки Клейтона

Назначить специального «ИИ-царя» Дональд Трамп пообещал несколько недель назад на фоне разгоревшейся в США дискуссии о серьезных рисках, связанных с растущими возможностями передовых ИИ-агентов. Слово «царь» в этом контексте не должно смущать. Белый дом традиционно назначает «царей» для курирования важных направлений, и по-английски там так и говорят: «czar». «Царем» ИИ-сектора (или как теперь в Вашингтоне предпочитают говорить — сектора «суперинтеллекта») стал, как было объявлено 3 октября, директор Национальной разведки Джей Клейтон.

Он возглавил новую профильную структуру с громким названием «Силы суперинтеллекта» («Super Intelligence Force»). Группе Джея Клейтона дано 120 дней на подготовку доклада о рисках и возможностях передовых нейросетей.

Одной из главных задач группы под руководством Джея Клейтона станет выработка возможных механизмов регулирования ИИ-сферы на государственном уровне, которые сделают эту отрасль более подконтрольной властям, но при этом не будут душить инновации и, соответственно, не создадут для США барьеров в гонке за лидерство с Китаем.

Президент РФ Владимир Путин на днях назвал пределы использования технологий ИИ в сфере безопасности «вопросом выживания человечества». К серьезным ограничениям своего ИИ-потенциала в оборонной области, однако, ни США, ни Россия на данный момент не готовы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приятно познакомиться, ИИ-царь!».