Песков: Россия готова бороться даже за одну сотую процента территории ДНР

Россия готова сражаться даже за малую часть территории ДНР, потому что это — Российская Федерация. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ИС «Вести».

«Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента... Здесь нечего обсуждать»,— сказал господин Песков.

Он отметил, что Россия открыта к переговорам, но «пока это невозможно, мы будем воевать ... наотмашь». Все, кто строит «планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это свою цену». Такую сейчас «платит Украина», добавил представитель Кремля.