Песков: Россия готова бороться даже за одну сотую процента территории ДНР
Песков: планирующие удар по России заплатят свою цену
Россия готова сражаться даже за малую часть территории ДНР, потому что это — Российская Федерация. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ИС «Вести».
«Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента... Здесь нечего обсуждать»,— сказал господин Песков.
Он отметил, что Россия открыта к переговорам, но «пока это невозможно, мы будем воевать ... наотмашь». Все, кто строит «планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это свою цену». Такую сейчас «платит Украина», добавил представитель Кремля.
Ранее российские официальные лица озвучивали условия для прекращения огня и переговоров, связанные с территориальными вопросами. В июне 2024 года Владимир Путин связывал прекращение огня и переход к переговорам с выводом украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также с отказом Украины от вступления в НАТО и отменой западных санкций.
В октябре 2024 года Дмитрий Песков заявлял, что переговоры невозможны, пока украинские войска находятся на российской территории. В ноябре 2025 года он уточнял, что вопрос закрепления в мирном плане границ вывода украинских формирований будет обсуждаться на переговорах.