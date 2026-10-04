Умер народный художник России Шалва Бедоев

Народный художник России Шалва Бедоев скончался в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС рассказали в Северо-Осетинском госуниверситете им. Хетагурова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шалва Бедоев

Фото: Российская Академия художеств Шалва Бедоев

Фото: Российская Академия художеств

Хотя большую часть жизни господин Бедоев провел во Владикавказе, в последнее время художник проживал в Москве, куда его забрали внуки, сообщили в университете. «Он очень плохо выходил на связь»,— отметили там.

По информации «МК», тело Шалвы Бедоева обнаружили в мастерской Союза художников на 4-й Тверской-Ямской улице. В издании утверждают, что дверь в помещение была опечатана. Тело художника пролежало в мансарде несколько недель, отмечается в публикации.

Шалва Бедоев вступил в Союз художников СССР в 1971 году. С 1972-го он участвовал в выставках. Персональные экспозиции художника проходили в Париже, Москве, Ставрополе и Цхинвале. Одна из основных тем его творчества — национальное искусство Осетии.

В 2007 году господин Бедоев стал академиком Российской академии художеств, а в 2019-м — получил звание народного художника России. Он также с 1981 года возглавлял кафедру изобразительного искусства на факультете искусств Северо-Осетинского университета.