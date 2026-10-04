В Грузии задержаны 80 человек за связи с криминалитетом
В нескольких регионах Грузии сотрудники Департамента центральной криминальной полиции совместно с Генеральной прокуратурой и при участии частей специального назначения МВД провели масштабную операцию. В общей сложности были задержаны 80 подозреваемых в связях с воровским миром.
Еще 14 лицам предъявлено аналогичное обвинение, части из них — в пенитенциарном учреждении, остальным — заочно. Среди последних — находящийся за границей вор в законе Георгий Гоголадзе.
МВД распространило аудиозапись телефонных разговоров задержанных. Министерство также сообщило, что подозреваемые, действуя от имени и при покровительстве Гоголадзе, систематически устраивали сходки, на которых принимали решения в соответствии с традициями криминального мира. В частности, обвиняемые в разное время рассматривали финансовые споры, обязывая одну из сторон выплатить определенную сумму другой, а также в свою пользу.
У задержанных изъяты огнестрельное оружие, деньги и наркотические средства, а также компьютерная техника и мобильные телефоны. Уголовное дело возбуждено по ст. 223.1, 223.3, 223.4 Уголовного кодекса Грузии (членство в воровском мире), предусматривающим лишение свободы на срок до 15 лет.
В грузинской практике под уголовное преследование за участие в «воровском мире» может попасть не только человек с криминальным статусом, но и тот, кто обращается к ворам для решения спора или участвует в сходке, в том числе онлайн. Поэтому финансовые конфликты, вынесенные на такие собрания, рассматриваются следствием не просто как частные разбирательства, а как признак использования криминального механизма разрешения споров.
Для подобных дел предусмотрены отдельные санкции: членство в «воровском мире» наказывается пятью—восемью годами лишения свободы, а обладание статусом «вора в законе» — семью—десятью годами. В практике по статье 223 Уголовного кодекса Грузии также фигурирует наказание до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. В марте 2026 года по этой статье в Грузии уже возбуждались дела против задержанных за причастность к «воровскому миру», что показывает применение нормы к рядовым участникам предполагаемой сети, а не только к ее лидерам.