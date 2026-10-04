В ГД призвали тюменских депутатов отказаться от подарков сиротам за счет бюджета

Депутат Госдумы (ГД) от Тюменской области Николай Брыкин («Единая Россия») призвал депутатов Тюменской областной думы отказаться от приобретения 470 новогодних подарков детям-сиротам за 324,3 тыс. руб. из регионально бюджета и приобрести сладости за собственные средства. В своем Telegram-канале политик сообщил, что подарок ребенку является «личным делом, и оно должно идти от сердца».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Брыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Николай Брыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Это вопрос не суммы, а отношения. Бюджет — это деньги налогоплательщиков, и у них есть свое предназначение: дороги, школы, больницы, социальные выплаты»,— пояснил господин Брыкин.

Политик заявил, что готов приобрести подарки для тюменских детей-сирот за свой счет. «Если каждый депутат вложит часть своих личных средств, а не бюджетные деньги, это будет честнее и по отношению к людям, и по отношению к тем детям, которым мы хотим сделать приятно»,— обратился Николай Брыкин к облдуме.

Тюменская областная дума заключила контракт с компанией «Гифтлэнд» на поставку новогодних подарков для вручения их детям из многодетных семей, сиротам, ребятам с ограниченными возможностями здоровья и «детям, оставшимся без попечения родителей от депутатов» 2 октября. Согласно документам на сайте госзакупок, организация должна направить конфеты, козинаки, шоколадные батончики, карамель и зефир до 27 ноября. Изначально региональный парламент готов был потратить из областного бюджета 449,7 тыс. руб., однако поставщик согласился выполнить условия контракта за 324,3 тыс. руб.

По данным облизбиркома, каждый из 14 депутатов Тюменской областной думы заработали за 2025 год 1-4 млн руб., семь политиков отчитались о заработке в 5-9 млн руб., девять — в 10-14 млн руб., пять — в 15-18 млн руб., три — в 21-25 млн руб. Самый большой доход задекларировали директор территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Андрей Лазарев (34,7 млн руб.), вице-спикер Галина Резяпова (35,4 млн руб.), председатель Фуат Сайфитдинов (49,1 млн руб.), бывший замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров (56,6 млн руб.), главный инженер — первый замгендиректора компании «Газпром трансгаз Сургут» Михаил Карнаухов (93,6 млн руб.) и президент управляющей компании «Автоград» Алексей Салмин (163,3 млн руб.). Николай Брыкин среди депутатов Госдумы от регионов Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, является самым обеспеченным политиком — за 2025 год он получил 89,5 млн руб.

Василий Алексеев