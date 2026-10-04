МИД Ирана прокомментировал предложение России вывезти запасы обогащенного урана
Иран слышит предложения России о вывозе обогащенного урана, но будет принимать решение на основе своих национальных интересов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи.
«Мы находимся в контакте с Россией и слышим предложение, но должен отметить, что в конечном итоге мы должны принимать решения на основании национальных интересов»,— сообщил господин Багаи, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
Дипломат также подчеркнул, что Иран по вопросам ядерной программы «при любом развитии событий» будет действовать согласованно с Россией и Китаем — постоянными членами Совбеза ООН.
Представитель МИДа отметил, что в экспертных кругах Ирана идет серьезная дискуссия о возможности выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Иран... подвергся нападкам. Если страна состоит в ДНЯО, она должна иметь возможность пользоваться своими правами»,— заявил дипломат. Однако пока Тегеран остается участником договора, отметил он.
Отказ от обогащенного урана — одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. Вывезти существующие запасы в Россию предлагал президент Владимир Путин. 18 мая Al-Hadath утверждал, что Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США.
Российская схема предполагает не простую передачу запасов, а их переработку: Россия принимает иранский уран, обогащенный сильнее необходимого для топлива АЭС, после чего материал могут вернуть на объекты мирной ядерной энергетики Ирана. Российская сторона также допускала, что возьмет на себя обогащение вещества и его коммерческую реализацию.
Эта конструкция призвана одновременно учесть стремление Ирана сохранить право на обогащение урана на своей территории и обеспокоенность его противников запасами материала, который обогащен выше уровня, необходимого для производства топлива для АЭС. Передача запасов за пределы страны в таком случае отделяет контроль над наиболее чувствительным материалом от права Ирана продолжать ядерную деятельность.
Передача запасов третьей стране, например России, уже рассматривалась США и Ираном как один из ключевых спорных вопросов на переговорах по ядерной программе. В апреле 2026 года в Кремле заявляли, что американская сторона отклонила российскую инициативу принять иранский уран, поэтому она тогда не находилась на столе переговоров, хотя Владимир Путин был готов к ней вернуться.