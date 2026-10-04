МИД Ирана прокомментировал предложение России вывезти запасы обогащенного урана

Иран слышит предложения России о вывозе обогащенного урана, но будет принимать решение на основе своих национальных интересов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи.

«Мы находимся в контакте с Россией и слышим предложение, но должен отметить, что в конечном итоге мы должны принимать решения на основании национальных интересов»,— сообщил господин Багаи, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Дипломат также подчеркнул, что Иран по вопросам ядерной программы «при любом развитии событий» будет действовать согласованно с Россией и Китаем — постоянными членами Совбеза ООН.

Представитель МИДа отметил, что в экспертных кругах Ирана идет серьезная дискуссия о возможности выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Иран... подвергся нападкам. Если страна состоит в ДНЯО, она должна иметь возможность пользоваться своими правами»,— заявил дипломат. Однако пока Тегеран остается участником договора, отметил он.

Отказ от обогащенного урана — одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. Вывезти существующие запасы в Россию предлагал президент Владимир Путин. 18 мая Al-Hadath утверждал, что Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США.