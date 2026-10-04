Протесты учащихся грозят Франции политическим кризисом

Правительство пытается одновременно делать вещи, которые во Франции плохо уживаются друг с другом,— соглашаться с частью требований протестующих и угрожать жестким ответом на насилие. Министр образования встречается с профсоюзами учащихся, родителями, директорами школ, учителями. Но после нескольких дней столкновений власти все меньше говорят о школе и все больше о порядке. Министр внутренних дел прямо предупреждает, что требования учащихся может быть и легитимны, но насилие терпеть никто не будет. К 2 октября правительство перешло от предупреждений к действиям, снова, как во времена «желтых жилетов», мобилизована полиция. Более 5 тыс. задержаний за несколько дней — масштаб, который трудно объяснить только школьной забастовкой. Большая часть задержанных — несовершеннолетние.

Правительство утверждает, что за радикализацией протеста стоят крайне левые группировки, связанные с «Непокорившейся Францией» (LFI) Жан-Люка Меланшона. После экстренного заседания межведомственной кризисной группы власти заявили, что школьный бунт организован при деятельном участии LFI и ее союзников. Эту версию поддерживают и представители полиции, ссылающиеся на отчеты о действиях активистов LFI в первые дни протестов.

У крайне левых, разумеется, другая версия. Координатор LFI Манюэль Бомпар заявляет, что правительство одержимо «теорией заговора» и почему-то считает учащихся неспособными самостоятельно выйти на улицу. Сам Меланшон категорически отвергает обвинения в организации протестов, но при этом вовсю поддерживает требования протестующих.

Подробнее — в материале «Ъ» «Которые сутки пылают лицеи».