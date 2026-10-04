В Ростовской области половина строящегося жилья остается непроданной

В Ростовской области на непроданное жилье приходится 50% площади всех строящихся домов. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Общий объем жилья в строящихся домах региона составляет 4,812 млн кв. м. Продажи открыты на 75% этого объема: 25% площадей уже реализовано, еще 50% остается непроданным. Еще на 25% строящегося жилья продажи пока не начались.

По объему строительства Ростовская область занимает седьмое место среди российских регионов, представленных в статистике ЕИСЖС. Больше жилья строится в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В других регионах Южного федерального округа доля реализованного жилья составляет 26% в Крыму, 24% в Астраханской области, 23% в Адыгее и 30% в Волгоградской области. В Севастополе продано 19% строящегося жилья, при этом 70% площадей остаются непроданными.

В Калмыкии, где объем строительства значительно меньше, чем в остальных регионах округа, продано 64% строящегося жилья.

В целом по России объем строящегося жилья составляет около 121 млн кв. м. Продано 31% площадей, еще 45% приходится на непроданное жилье, а продажи не открыты на 24% строящихся площадей.

Валерий Климов