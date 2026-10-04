Два сухогруза и нефтяной танкер столкнулись у берегов Норвегии

Три коммерческих судна столкнулись во фьорде недалеко от норвежского города Олесунд в ночь на 4 октября, сообщает NRK. По словам представителя местной полиции, это два грузовых судна и один нефтетанкер. Два судна прибыли с Фарерских островов и из Нидерландов, одно было местным.

Все три участника инцидента получили повреждения, на одном судне произошла течь. Однако никто из членов экипажей не пострадал, ущерба экологии не зафиксировано.

Два судна пришвартовались в порту, третье встало на якорь во фьорде. Эвакуация команд не потребовалась. Причина столкновения пока не установлена.