Гросси: МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС для сохранения нейтралитета

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство соблюдает нейтралитет в вопросе атак на Запорожскую АЭС. Так он ответил «РИА Новости» на вопрос о призывах России признать вину ВСУ в ударах по станции.

«Для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность»,— сказал господин Гросси. По его словам, требования указать виновных звучат как со стороны России, так и Украины и западных стран.

Он пояснил, что МАГАТЭ намерено сосредоточиться на технической миссии, а политические выводы оставить государствам.