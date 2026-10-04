Гросси: МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС для сохранения нейтралитета
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство соблюдает нейтралитет в вопросе атак на Запорожскую АЭС. Так он ответил «РИА Новости» на вопрос о призывах России признать вину ВСУ в ударах по станции.
«Для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность»,— сказал господин Гросси. По его словам, требования указать виновных звучат как со стороны России, так и Украины и западных стран.
Он пояснил, что МАГАТЭ намерено сосредоточиться на технической миссии, а политические выводы оставить государствам.
Отказ МАГАТЭ от определения виновных в атаках на Запорожскую АЭС обусловлен отсутствием у агентства мандата и инструментария для установления источника угроз. Для этого потребовалось бы отслеживать военные операции в регионе в полном объеме, что выходит за рамки компетенции и возможностей МАГАТЭ. Поэтому агентство сосредоточено исключительно на технических последствиях инцидентов.
Даже в рамках технической миссии МАГАТЭ сталкивается с трудностями при проведении оперативных независимых инспекций после ударов, часто из-за соображений безопасности. Если эксперты не могут немедленно выехать на место происшествия, осмотр обломков спустя 24–30 часов уже не гарантирует достоверность вещественных доказательств, поскольку они могли быть изменены или перемещены.
Тем не менее, технические заключения МАГАТЭ могут прояснять обстоятельства инцидентов без указания виновных. Например, после осмотра градирни эксперты установили, что пожар начался не у ее основания, что позволило исключить некоторые версии его возникновения. Такие выводы помогают понять событие, не прибегая к атрибуции ответственности.