Игроки СКА раскинули мозгами

Последние матчи СКА в чемпионате КХЛ стали для болельщиков большим сюрпризом. Сначала армейцы проиграли ЦСКА в Москве 5:6, потом повторили этот счет в домашней игре с «Адмиралом», только уже в свою пользу. Главный тренер СКА Игорь Ларионов объяснят такие метаморфозы тем, что хоккеисты еще не научились играть в тот хоккей, который он хочет видеть. Но все можно исправить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основное время игры завершилось со счетом 5:5. Причем в овертайме игроки «Адмирала» имели гораздо больше шансов забить, чем армейцы

Фото: ХК СКА Основное время игры завершилось со счетом 5:5. Причем в овертайме игроки «Адмирала» имели гораздо больше шансов забить, чем армейцы

Фото: ХК СКА

Игра с ЦСКА изобиловала ошибками игроков СКА в своей зоне. Они не могли из нее выйти, дарили шайбу соперникам. Обычно после таких матчей следует «серьезный разговор», и в следующей игре команда исправляется. Но это не про СКА. В игре с «Адмиралом», которая прошла в субботу на «СКА Арене», армейцы снова «привозили» себе голы на ровном месте. Во всяком случае, три шайбы дальневосточная команда забросила после того, как хозяева или теряли шайбу в безобидных ситуациях, или отдавали ее соперникам в своей зоне. Это хорошо, что атака петербуржцев «перевесила» в этом матче безобразные действия в обороне. Сергей Плотников, капитан СКА, и Николай Голдобин сделали по дублю. Еще одну шайбу записал на свой счет Василий Глотов. А два очка хозяева сумели завоевать, выиграв серию послематчевых буллитов. Основное время игры завершилось со счетом 5:5. Причем в овертайме игроки «Адмирала» имели гораздо больше шансов забить, чем армейцы.

Как выяснилось, Игорь Ларионов критикует своих игроков за слишком опасные пасы в чужой зоне — он сказал после игры, что до Рождества еще далеко, чтобы делать такие подарки, Дед Мороз еще только собирает свой мешок — но при этом просит играть так, чтобы запутать соперников передачами. В этом случае, уверен наставник СКА, его команду никто не сможет остановить.

«Мы на себе это проверили, наше поколение, в составе сборной СССР, в составе «Детройта» (там действовала «Русская пятерка». - «Ъ Сверо-Запад») — говорит Ларионов. — Когда шайба двигается, начинает «ходить», нет такой обороны, нет такой системы, которая может что-то сделать. Эти вещи, которые ты хочешь внедрить, потому что такой хоккей влюбляет зрителя в игру и в то же время дает результат. Он требует риска, безусловно, требует тренировки, повторов. И требует, конечно, быстрого мышления. С этим есть небольшие проблемы. Мы ошибки исправим. А оборонительные схемы, применяемые многими командами, ничего игре не дают».

Насчет «небольших» проблем тренер СКА, конечно, слукавил. Потому что 11 пропущенных шайб в двух матчах - это очень много. Особенно учитывая то, что половину из них «отгрузил» в ворота армейцев коллектив из Владивостока, который идет в аутсайдерах Восточной конференции КХЛ. Но Ларионов, чувствуется, от своего не отступит. Он свято верит в ту идею, что если СКА будут играть в умный хоккей, то им равных в лиге не будет и команда выиграет Кубок Гагарина. Проблема в том, что в умный хоккей могут играть интеллектуально развитые хоккеисты. Такие, которые защищали цвета сборной СССР, за которую играл Игорь Ларионов. Есть ли такие и много ли их в СКА — большой вопрос. Сам Игорь Николаевич на днях признался, что умных игроков в КХЛ «очень мало». Возможно, все они собрались в СКА. В прошлом сезоне такая «система» у армейцев не сработала. Ларионову пришлось в межсезонье менять и состав, и даже тренерский штаб. Сейчас главный тренер армейцев гнет свою линию дальше, уже с учетом изменений в составе. Он хочет, чтобы игроки СКА ставили соперников в тупик тонкими ходами, но часто петербуржцы ставят в тупик самих себя. И своих вратарей. Потому что игру с ЦСКА провалил Сергей Иванов, а игру с «Адмиралом» - Артемий Плешков. Ему еще надо сказать спасибо за то, что он «вытащил» победу, надежно сыграв в овертайме и в серии буллитов. Гости не реализовали ни одной попытки из двух, у хозяев голы забили Данил Аймурзин и Матвей Короткий.

Дальше Игорь Ларионов будет проверять эффективность своих идей на «Северстали», с которой армейцы сыграют 6 октября на своей площадке. Череповецкая команда тоже любит играть в комбинационный, атакующий хоккей, с которым, правда, ничего в КХЛ не выиграла. Но у нее и нет таких возможностей, как у СКА. Интересная будет встреча.

Кирилл Легков