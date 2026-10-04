Канцлер Германии Мерц прибыл в Киев в сопровождении глав оборонных компаний
Канцлер Германии Фридрих Мерц 4 октября прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и главы немецких оборонных компаний — в том числе Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems. Об этом сообщает Reuters.
Фридрих Мерц
Фото: Alina Smutko / Reuters
По информации агентства, канцлер представит пакет мер, который включает выделение 1 млрд евро военной помощи и 350 млн евро на ремонт объектов ТЭК. Ожидается также, что в ходе визита будет заключено соглашение о совместном производстве различных БПЛА.
«Сегодня я в Киеве, потому что Украине потребуется вся наша поддержка в ближайшие недели», — сказал господин Мерц. По его словам, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он заверит его в неизменности курса Берлина. «Если Россию не остановить, рано или поздно ее военная машина обернется против нас», — добавил канцлер.
По словам источников Reuters, Фридрих Мерц также будет обсуждать с украинскими властями проведение реформ — в том числе в сфере борьбы с коррупцией.
Заявленная схема совместного производства предполагает использование украинских разработок в области БПЛА и смежных технологий в качестве основы. Обмен технологиями будет осуществляться в обе стороны, а производство вооружений на этой базе планируется также в Германии. Отдельным элементом сотрудничества станет передача Германии полных цифровых записей с поля боя и данных об опыте применения немецких оборонных технологий на Украине, что позволит использовать боевой опыт ВСУ при создании и развитии совместных оборонных предприятий.
Практическая модель такой кооперации уже была оформлена в декабре 2025 года, когда украинская Frontline Robotics и немецкая Quantum Systems создали совместное предприятие Quantum Frontline Industries (QFI). QFI должно выпускать в Германии дроны по заказу Министерства обороны Украины. Контракт Quantum Systems, объявленный 15 декабря 2025 года, предусматривал серийное производство в Германии десятков тысяч БПЛА в нескольких модификациях. Кроме того, с 2024 года Quantum Systems совместно с Frontline Robotics запустила два объекта на территории Украины.