Канцлер Германии Мерц прибыл в Киев в сопровождении глав оборонных компаний

Канцлер Германии Фридрих Мерц 4 октября прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и главы немецких оборонных компаний — в том числе Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems. Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Alina Smutko / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Alina Smutko / Reuters

По информации агентства, канцлер представит пакет мер, который включает выделение 1 млрд евро военной помощи и 350 млн евро на ремонт объектов ТЭК. Ожидается также, что в ходе визита будет заключено соглашение о совместном производстве различных БПЛА.

«Сегодня я в Киеве, потому что Украине потребуется вся наша поддержка в ближайшие недели», — сказал господин Мерц. По его словам, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он заверит его в неизменности курса Берлина. «Если Россию не остановить, рано или поздно ее военная машина обернется против нас», — добавил канцлер.

По словам источников Reuters, Фридрих Мерц также будет обсуждать с украинскими властями проведение реформ — в том числе в сфере борьбы с коррупцией.