В Брянской области при атаках ВСУ пострадали два человека

В Брянской области за прошедшие сутки при ударах беспилотников два человека получили ранения. Об этом рассказал губернатор региона Егор Ковальчук в Telegram.

Один мирный житель пострадал около поселка Мамай в Новозыбковском округе при попадании дрона в движущийся автобус. Еще один мужчина получил ранения рядом с поселком Роща в Почепском районе — с беспилотника сбросили взрывное устройство. Все пострадавшие проходят лечение амбулаторно, отметил губернатор.

Всего средства ПВО России над территорией Брянской области за сутки уничтожили 153 беспилотника, рассказал также Егор Ковальчук.