Путин поздравил служащих Космических войск России с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил личный состав и гражданский персонал Космических войск с профессиональным праздником. Подразделение решает ответственные задачи по защите России, указал глава государства в телеграмме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам президента, Космические войска обеспечивают системы связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные вооруженным силам. Владимир Путин подчеркнул важность расширения возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры.

«Уверен, что вы будете с честью служить Родине, вносить весомый вклад в укрепление боевой мощи армии и флота»,— заявил президент.

В Минобороны по случаю праздника заявили, что в России создана эффективная система орбитального и радиолокационного контроля ракетных угроз и глобального мониторинга космической обстановки. В числе приоритетов Космических войск ведомство назвало контроль космоса, управление российской орбитальной группировкой и освоение новых вооружений.

Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил России. В этом году подразделение отмечает 69-летний юбилей. Профессиональный праздник Космических войск приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.