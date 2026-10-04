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Путин поздравил служащих Космических войск России с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил личный состав и гражданский персонал Космических войск с профессиональным праздником. Подразделение решает ответственные задачи по защите России, указал глава государства в телеграмме.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам президента, Космические войска обеспечивают системы связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные вооруженным силам. Владимир Путин подчеркнул важность расширения возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры.

«Уверен, что вы будете с честью служить Родине, вносить весомый вклад в укрепление боевой мощи армии и флота»,— заявил президент.

В Минобороны по случаю праздника заявили, что в России создана эффективная система орбитального и радиолокационного контроля ракетных угроз и глобального мониторинга космической обстановки. В числе приоритетов Космических войск ведомство назвало контроль космоса, управление российской орбитальной группировкой и освоение новых вооружений.

Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил России. В этом году подразделение отмечает 69-летний юбилей. Профессиональный праздник Космических войск приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.

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