Силы ПВО сбили за ночь над Россией 559 украинских БПЛА

Средства ПВО России с 20:00 мск до 8:00 мск уничтожили 559 беспилотников ВСУ над территорией 15 регионов, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей и Крымом.